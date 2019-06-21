Рост российского ВВП замедлился

Рост валового внутреннего продукта (ВВП) России в мае замедлился до 0,2% в годовом выражении после 1,7% в апреле.

«В апреле - мае основной вклад в колебания темпов роста ВВП внесла динамика промышленного производства. Рост выпуска в промышленности в мае замедлился до 0,9% в годовом выражении после 4,6% в апреле и 2,1% в первом квартале», – сказано в докладе Минэкономразвития, передает ТАСС.

Отмечается, что кроме промпроизводства, ухудшение динамики ВВП в мае произошло и из-за транспорта и торговли при сохранении нейтрального вклада строительства.

В ведомстве отметили, что в период с января по май экономика страны увеличилась на 0,7%.

Ранее Росстат опубликовал оценку ВВП России за первый квартал 2019 года, согласно документу, рост ВВП за этот период составил 0,5%.