Рост российского ВВП замедлился

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21 июня, пятница  |  Последнее обновление — 17:14  |  vz.ru
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Россияне беднеют от кредитов

Владимир Путин ответил на острый вопрос о доходах населенияФото: Алексей Светлов/Интерпресс/ТАСС
Владимир Путин разъяснил парадоксальную ситуацию с доходами населения. Когда, с одной стороны, зарплаты и социальные выплаты увеличиваются, а с другой – реальные доходы населения падают. Одна из причин такого положения дел в закредитованности россиян. Не выйдет ли этот пузырь боком всей российской экономике? Подробности...
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Почему Кудрин дрейфует в сторону Глазьева

Алексей Кудрин изменил взгляд на финансовую политикуФото: Максим Стулов/Ведомости/ТАСС
Владимир Путин традиционно ломает представления политизированной публики о том, как надо. В ходе прямой линии он не стал никого публично наказывать. Наоборот, Путин все время брал ответственность на себя, подавая тем самым пример всем российским чиновникам. С неожиданной стороны показал себя и нынешний глава Счетной палаты Алексей Кудрин. Подробности...
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Выполнить поручение Путина об ополченцах будет непросто

К Владимиру Путину обратились с просьбой жители дагестанского села БотлихФото: RT на русском/Youtube
Президент РФ поручил правительству приравнять дагестанских ополченцев к ветеранам боевых действий. Справедливость такого шага не вызывает вопросов, тем более что грядет 20-летняя годовщина со дня вторжения басаевцев в Дагестан. Но проблема с предоставлением статуса ветерана боевых действий гораздо глубже и сложнее, чем может показаться на первый взгляд. Подробности...
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Зеленский рискует остаться бессильным президентом

Кандидатов в депутаты от партии Зеленского буквально набирали по объявлениюФото: Zuma/ТАСС
До голосования за новых депутатов Верховной рады остался всего месяц. Его досрочное проведение принципиально важно для президента Зеленского, переживающего «медовый месяц» в отношениях с избирателями. Но есть ли у главы государства шансы повторить свой успех на парламентских выборах, от которых полностью зависит его политическая дееспособность? Подробности...
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Действия экипажа «Суперджета» не поддаются объяснению

Не исключено, что к гибели «Суперджета» привела его заточенность под левую рукуФото: Следственный комитет РФ/РИА «Новости»
После майской катастрофы «Суперджета» МАК выпустил доклад с оценками ее причин. Сенсаций он не содержит, поскольку косвенно возлагает основную вину за гибель пассажиров на экипаж. Выяснилось, что командир экипажа при посадке зачем-то дергал ручку управления максимально туда-сюда. Вопросы есть и к технике. Но, судя по всему, опытный экипаж мог бы в тех условиях посадить самолет без особых проблем. Подробности...
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О чем я говорил с Путиным

Борис Акимов, создатель фермерского кооператива LavkaLavka
На прямую линию президента я попал, в общем-то, случайно. А вот вопрос задал совсем не случайный. Я уверен, что региональные продуктовые (и не только) бренды – это то, что даст мощный импульс к развитию малых территорий. Ведь еда – не просто еда, а способ изменить все вокруг. Подробности...
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Это не молодежь – не та, это вы – не те

Ирина Алкснис, обозреватель РИА «Новости»
Можно сколько угодно оттачивать свое остроумие по поводу «безмозглых блогеров-малолеток», но это ничуть не изменит того, что миллионы подписчиков Кати Адушкиной наши сограждане. И государство правильно делает, что пытается их слышать. Подробности...
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Персидская ловушка для Трампа

Дмитрий Дробницкий, политолог, американист
Президент США не просто выдвинулся на второй срок, но и проходит сейчас одну из самых серьезных за все время президентства проверок на профпригодность. От того, начнет ли он войну с Ираном, зависит не только его политическая судьба. Подробности...
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      Как американские военные корабли бесчинствуют в Мировом океане

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            Рост российского ВВП замедлился

            21 июня 2019, 17:09

            Текст: Анастасия Воробьева

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            Рост валового внутреннего продукта (ВВП) России в мае замедлился до 0,2% в годовом выражении после 1,7% в апреле.

            «В апреле - мае основной вклад в колебания темпов роста ВВП внесла динамика промышленного производства. Рост выпуска в промышленности в мае замедлился до 0,9% в годовом выражении после 4,6% в апреле и 2,1% в первом квартале», – сказано в докладе Минэкономразвития, передает ТАСС.

            Отмечается, что кроме промпроизводства, ухудшение динамики ВВП в мае произошло и из-за транспорта и торговли при сохранении нейтрального вклада строительства.

            В ведомстве отметили, что в период с января по май экономика страны увеличилась на 0,7%.

            Ранее Росстат опубликовал оценку ВВП России за первый квартал 2019 года, согласно документу, рост ВВП за этот период составил 0,5%.


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