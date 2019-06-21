В Госдуме назвали причастных к провокации в Тбилиси

К организации акций протеста против российской делегации на сессии Межпарламентской ассамблеи православия в Тбилиси причастны не только грузинские радикалы, но и украинские парламентарии, заявил первый зампред комитета Госдумы по делам СНГ Константин Затулин.

«В произошедшем замешаны представители Грузии и Украины. Я хочу отметить, что самую активную деятельность развил в связи с проведением этой межпарламентской Ассамблеи посол Украины в Грузии Долгов, который вмешивался во все происходящее. И не только он, но и приехавшие на заседание впервые за много лет депутаты от «Блока Петра Порошенко», «Народного фронта» и партии Ляшко. Они заявились в Тбилиси и намеренно усугубили всю эту ситуацию», – сказал Затулин РИА «Новости».

Он также сообщил, что несколько депутатов Госдумы отказались от поездки на сессию Межпарламентской ассамблеи православия в Тбилиси, так как грузинский парламент не давал гарантий, что провокаций в их адрес не будет.

«Я был вынужден отказаться от участия в Межпарламентской ассамблее православия в Тбилиси..., именно потому, что, как выяснилось, накануне парламент Грузии не предоставил внятных гарантий того, что наша поездка в Грузию состоится без каких-либо провокаций и попыток унизить достоинство гражданина Российской Федерации и депутата Государственной думы. Не только я, но и некоторые мои коллеги», – сказал Затулин.

Ранее глава российской делегации, депутат Госдумы Сергей Гаврилов заявил, что срыв радикалами заседания Международной ассамблеи православия в Тбилиси является заранее продуманной акцией для осложнения отношений с Москвой.

Протесты начались в Тбилиси в четверг. Митингующие выступили против участия российских делегатов в сессии Межпарламентской ассамблеи православия и попытались штурмовать парламент. К радикалам присоединилась оппозиция, потребовав отставки правительства.

Спецназ разогнал участников беспорядков, применив водометы, слезоточивый газ и открыв стрельбу резиновыми пулями. По последним данным минздрава Грузии, в ходе беспорядков пострадали почти 40 правоохранителей и 17 протестующих. МВД Грузии обвинило оппозицию в попытке госпереворота.

Российским туристам рекомендуется воздержаться от поездок в Грузию, пока ситуация там не стабилизируется.