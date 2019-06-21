«Пропутинского» Сальвини захотели выдвинуть на Нобелевскую премию мира

Член правления партии «Альтернатива для Германии» Беатрикс фон Шторх предложила кандидатуру главы МВД Италии Маттео Сальвини на получение Нобелевской премии мира, сообщают СМИ.

По словам фон Шторх, Сальвини укрепил «безопасность и стабильность Европы». В частности, она подчеркнула, что Сальвини «остановил нелегальную миграцию» в Европу, когда «закрыл итальянские границы», передает ТАСС со ссылкой на Giornale.

После того, как Сальвини возглавил МВД Италии, число мигрантов, прибывающих по морю в страну, упало почти на 90%.

Немецкий политик похвалила его за «честную и решительную» политику, которая спасла тысячи жизней. По ее словам, «никто больше не тонет в Средиземноморье, и незаконный бизнес перевозки нелегалов пресечен».

Не указано, начала ли фон Шторх сбор подписей в поддержку своего предложения и направлено ли оно в Нобелевский комитет.

Напомним, в Европе Сальвини считается «пропутинским» политиком. Так, на одной из сессий Европарламента он появился в футболке с портретом российского лидера.