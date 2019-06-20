ОНФ призывал граждан сообщать о фактах завышения платы за вывоз мусора

Региональные отделения ОНФ продолжат работать с обращениями граждан о необоснованности платы за вывоз мусора, отметила сопредседатель Центрального штаба ОНФ Елена Цунаева. Ранее президент Владимир Путин на прямой линии комментировал рост тарифов на эту услугу.

Цунаева рассказала об участии активистов ОНФ в мониторинге тарифов, контроле за обоснованностью выставляемых счетов за вывоз ТКО в регионах, взаимодействии с местными властями в случае неисполнения регоператорами обязательств по вывозу мусора.

«Мы десятилетиями копили мусор, и только пару лет назад задумались о созданной проблеме – но реформа не может растянуться на 10 или 20 лет и не должна стать бременем для наших граждан. Президент дал поручение ФАС проверить тарифы на мусор и пообещал лично контролировать реформу. ОНФ продолжит мониторить тарифы: мы призываем людей присылать нам данные о фактах завышения стоимости услуги, рассказывать о ситуациях, когда не вывозится мусор, и Народный фронт будет оперативно и системно реагировать на все подобные случаи», – пообещала Цунаева

Ранее Путин в рамках прямой линии заявил, что обратит внимание ФАС на жалобу жителя Омска на то, что сумма за вывоз мусора в квитанции увеличилась почти в три раза, а ситуация лучше не стала.

Политолог Анна Федорова отметила, что для молодежи проблематика экологии важнее, чем для предыдущих поколений, они чувствительнее к этому.