Путин объяснил нежелание России становиться сверхдержавой

Президент Владимир Путин заявил, что Россия не стремится к статусу сверхдержавы. По его словам, страна имеет опыт СССР, который показал контрпродуктивность проведения внешней политики в имперском ключе.

«Мы не стремимся к этому статусу, потому что в это понятие закладываются некоторые элементы, связанные с навязыванием своего влияния другим государствам и целым регионам. Мы не хотим вернуться к тому состоянию, в котором находился Советский Союз, когда он навязывал своим соседям, в том числе странам Восточной Европы, образ жизни, политическую систему и так далее. Это контрпродуктивно, это слишком затратно и не имеет исторических перспектив», – сказал Путин в ответ на вопрос, является ли сейчас Россия сверхдержавой, передает ТАСС.

Президент отметил, что некоторые страны Запада не учитывают «печальный опыт Советского Союза». «Они повторяют те же самые ошибки, наступают на те же самые грабли, исходя из того, что они сами являются империями и строят свою политику именно в имперском ключе», – пояснил глава государства.

Также во время прямой линии президент ответил на вопрос об отличии России от других великих военных держав.