В Киеве заявили о провальной поездке Зеленского в Европу

Последний визит президента Украины Владимира Зеленского в Европу провалился, Берлин и Париж дали понять, что намерены в любых условиях сотрудничать с Россией, заявил руководитель платформы «Национальная стратегия развития» Дмитрий Спивак.

«Тезисы Макрона и Меркель, обращенные к Украине, переводятся с дипломатического языка как «ребята, европейский тренд политический изменился. Мы планируем сотрудничать с Россией, несмотря на то, хорошая она или плохая». И ни для кого не секрет, что Россия сейчас играет огромную роль на международной политической арене», – считает Спивак в эфире телеканала NewsOne.

В подтверждение своих слов он привел различные экономические проекты в России с участием европейских компаний, которые свидетельствуют об изменении отношения стран Европы к Москве.

«Макрон сказал, что РФ будут потихоньку возвращать в ПАСЕ, что в Воронеже построили завод Renault, а позавчера под Москвой открылся завод Mercedes. То есть, о каких санкциях идет речь? Меркель уже в 513 раз говорит новой власти, что «Северный поток – 2» будет построен», – заявил Спивак, передает РИА «Новости».

По его словам, в сложившейся ситуации Зеленскому будет сложно изменить положение дел в силу своей неопытности в международной политике, а это в итоге приведет к тому, что Киев будет вынужден пойти на переговоры с Россией.

«К сожалению, Зеленский неопытен в международной политике, и мы знали об этом. Но его должны окружать опытные политики, международники, дипломаты, которые должны ему подсказать, что если от нас отвернется Европа, то мы останемся один на один с РФ, и что нет другого пути к миру в Украине, кроме как двухсторонние переговоры», – констатировал Спивак.

Ранее зампредседателя Верховной рады Украины Ирину Геращенко, комментируя призыв Макрона к Совету Европы соблюдать права России, заявила, что ее «ошеломила смена риторики» стран Запада о возвращении России прав в ПАСЕ.