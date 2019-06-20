Третьим человеком в мире со 100 млрд долларов стал скандальный олигарх

Состояние главы Louis Vuitton Moët Hennessy Бернара Арно превысило 100 млрд долларов, он стал третьим человеком в мире, чье богатство достигло этой отметки.

18 июня акции LVMH выросли до рекордных 368,8 евро. Это позволило состоянию Арно перевалить за 100 млрд долларов, сейчас оно насчитывает 100,4 млрд, передает Rambler News Service со ссылкой на Bloomberg.

Арно отстает по уровню богатства от основателя Microsoft Билла Гейтса (106 млрд долларов) и основателя Amazon Джеффа Безоса (119 млрд долларов).