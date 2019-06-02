В Литве официально утвердили итоги президентских выборов

Главная избирательная комиссия Литвы заявила об официальном утверждении итогов президентских выборов и выборов депутатов Европарламента, об этом заявила руководитель комиссии Лаура Матьешайтите.

«Комиссия, согласно процедуре, официально утверждает результаты голосования на президентских выборах не позднее, чем через неделю после их проведения. Официальные итоги подтверждены», – сообщила Матьешайтите, передает ТАСС.

Президентом страны стал Гитанас Науседа. «За него было подано 65,68% голосов участвовавших в выборах избирателей», – сказала представитель комиссии. Его оппонент, экс-министр финансов Ингрида Шимоните набрала 33,04%.

Напомним, экономист Гитанас Науседа одержал победу в ходе второго тура президентских выборов в Литве. Сам избранный глава государства отмечал, что отношения между Вильнюсом и Москвой вряд ли поменяются в ближайшие годы.