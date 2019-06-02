Трактор под Ростовом снес толпу журналистов

Трактор участника экстремальных гонок «Бизон-трек-шоу» под Ростовом въехал в толпу журналистов; момент столкновения попал на видео.

Происшествие произошло в начале мероприятия во время парных заездов, после того, как машины преодолели водное препятствие, передает ТАСС.

«Никто из журналистов за помощью не обращался, все целы», – сообщили в пресс-центре соревнований.

Видеозапись момента аварии была опубликована в телеграм-канале «Че по Ростову». На ней зафиксировано, как машина на полном ходу потеряла управление и врезалась в толпу людей в красных футболках с камерами.