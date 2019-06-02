Москвичам пообещали «эталонную погоду»

На следующей неделе в Москве сложится эталонная погода относительно климатических норм, сообщил ведущий специалист центра погоды «Фобос» Евгений Тишковец.

«В понедельник над Москвой пройдет скандинавский антициклон, переменная облачность, без осадков, правда, северный ветер 4-9 метра в секунду. В Москве плюс 20-22, плюс 18-23 по области. Следующая неделя пройдет под знаком антициклона, и сложится эталонная погода в плане климатических норм», – передает его слова РИА «Новости».

Он добавил, что в столице будет «очень много солнца, никаких осадков всю неделю», а температура постепенно будет расти «до уровня жары».

Вторжение тепла в Москву начнется во вторник – погода поднимется до 26 градусов, в среду 25-30 градусов, в четверг – до 28-33 градусов.

«И в последующие дни столбики термометров будут штурмовать 30-градусную отметку», – сказал синоптик.

Он добавил, что вода в это время может прогреться до 23 градусов.