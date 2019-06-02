Умер бывший генпрокурор России

Известный российский юрист, политик, бывший генпрокурор страны Алексей Казанник умер на 78-м году жизни в Омске, сообщил представитель Омского госуниверситета.

«Сегодня рано утром после продолжительной болезни на 78 году жизни скончался заслуженный профессор Омского государственного университета им. Ф.М. Достоевского Алексей Казанник. Прощание с ним состоится 4 июня на юридическом факультете ОмГУ», – передает его слова РИА «Новости».

Казанник родился 26 июля 1941 года. В начале 1990-х стал известен, когда после избрания в Верховный Совет СССР уступил свое место будущему президенту России Борису Ельцину.

С октября 1993 года по 25 апреля 1994 года был генеральным прокурором России.