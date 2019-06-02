В Сирии рассказали об отражении ракетной атаки со стороны Израиля

Сирийские средства ПВО отразили первую из ракетных атак со стороны Израиля на южные окрестности Дамаска, сообщило агентство САНА со ссылкой на источник в командовании вооруженных сил республики.

Источник сообщил, что первый удар был нанесен по позициям сирийской армии на рассвете в 03.22 утра. Ракеты, по словам источника, появились со стороны Голанских высот, передает ТАСС.

«Наши зенитчики сразу открыли огонь и поразили вражеские ракеты», – сказал он.

В 4.10 была проведена вторая атака – несколько ракет были направлены к востоку от Эль-Кунейтры.

«В результате погибли трое военнослужащих и еще семь получили ранения, был нанесен также материальный урон»,– сообщил источник.

Ранее сообщалось, что в результате ударов израильской авиации погибли трое военных армии Сирии. Израиль подтвердил нанесение ударов.