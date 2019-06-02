Медведев упрекнул Украину в «набившей оскомину риторике»

Заявления Украины по минским соглашениям – это устаревшая и «набившая оскомину риторика», заявил премьер-министр России Дмитрий Медведев.

«Вроде как они хотели бы возобновить определенные процессы на базе минских соглашений. В то же время это сопровождается весьма устаревшей и, скажем прямо, набившей оскомину риторикой», – передает его слова РИА «Новости».

Он добавил, что из Киева звучат очень противоречивые заявления, при этом действий со стороны Украины Россия никаких не видит. В Москве считают, что для Киева недальновидно отрезать каналы общения с Россией, отметил Медведев.

«У нас есть и, во-первых, сохраняющиеся дипломатические отношения, и министры периодически встречаются в тех или иных форматах», – добавил премьер.

В конце мая в Кремле отметили, что Москва не против проведения саммита в нормандском формате, но только после того, как прояснится позиция Киева в вопросе урегулирования кризиса на Украине.