«Спартак» решили передать во владение болельщикам

Владелец московского футбольного клуба «Спартак» Леонид Федун сообщил, что к 2023 году передаст команду во владение болельщикам.

«После долгих раздумий я принял следующее решение: в 2023 году, когда мы завершим все инфраструктурные перестройки и, надеюсь, поищем новые источники для реального самофинансирования «Спартака», которые не будут зависеть от акционеров, клуб окажется готов к самостоятельному плаванию», – сказал он в интервью порталу «Чемпионат».

Федун отметил, что, еще когда приходил в «Спартак», обещал провести акционирование команды, чтобы акционерами стали болельщики. Но затем произошло два финансовых кризиса, и «осуществить идею стало почти невозможно».

Он считает, что «просто уйти из «Спартака» сейчас и закончить свою карьеру означает фактически повторение уже современных историй если не с «Анжи», то с «Динамо» – этот клуб, лишившись акционера, потерял финансовые возможности и позиции.

«И сегодня мой тезис заключается в том, что «Спартаком» должны владеть его болельщики. Не Петр Авен, который ходил, смотрел, но так ничего и не потратил. Не все остальные, которые занимаются фантазиями. Никто из них на «Спартак» ни копейки не даст, это нужно понимать. Кроме меня. Поэтому просто так бросить свое детище, свою любовь я не могу», – заявил Федун.

По его словам, он изучал примеры «Барселоны», «Реала», «Баварии», американских клубов.

«В итоге пришли к мнению, что «Спартак» – народная команда, и она должна управляться народом», – заявил Федун.