Посольство отреагировало на гибель выходца из России в Лондоне

Российское посольство проверяет, был ли Глеб Жебровской, убитый на прошлой неделе в Лондоне, гражданином России. Такую же проверку ведет посольство Киргизии.

«В связи с отсутствием у полиции, а также у родственников точных сведений о наличии у Жебровского, проживавшего в Великобритании под именем Глеб Стальной, гражданства Российской Федерации, посольством во взаимодействии с компетентными российскими органами проводится дополнительная проверка», – передает РИА «Новости» слова представителя российского посольства.

Отмечается, что сейчас посольство находится в постоянном контакте с представителями полиции Великобритании. Уже установлена связь с родственниками погибшего, которые живут в Москве.

«Насколько нам известно, подобную проверку проводит сейчас также посольство Киргизии в Лондоне», – отметил представитель российской дипмиссии.

Если у погибшего подтвердится наличие российского гражданства, то посольство окажет всю необходимую консульскую помощь, «будет ожидать от британской стороны выполнения ее обязательств по консульским конвенциям».

Накануне сообщалось, что 15 июня в Лондоне был убит 34-летний выходец из России Глеб Жебровский, также известный под именем Глеб Стальной. Его зарезали недалеко от места жительства. Задержаны двое подозреваемых в убийстве.