Кремль призвал дождаться официальных результатов расследования крушения МН17

Кремль не станет обсуждать до публикации выводы Совместной следственной группы, занимающейся расследованием катастрофы Boeing 777в Донбассе, заявил пресс-секретарь президента Дмитрий Песков.

«Я не считаю возможным что-либо говорить эвентуально, без каких-либо публикаций. Пока никаких публикаций нет, поэтому и нечего обсуждать», – сказал Песков, передает ТАСС.

При этом он напомнил о позиции России в отношении расследования: «Россия не имела возможности принимать в нем участие, хотя с самого начала, с первых дней после этой трагедии проявляла инициативу, инициативно пыталась стать частью этого расследования этой чудовищной катастрофы». «Поэтому наше отношение к этому расследованию очень хорошо известно», – подчеркнул Песков.

Совместная следственная группа намерена провести 19 июня пресс-конференцию, на которой должны сообщить о прогрессе в расследовании. Как утверждает Нидерландская телерадиовещательная корпорация, будут названы имена лиц, которые несут ответственность за крушение лайнера.

Напомним, Boeing рейса MH17, летевший из Нидерландов в Малайзию, был бит в июле 2014 года над территорией Украины, в результате чего погибли все 298 пассажиров и члены экипажа.

Нидерланды официально обвинили Россию в причастности к крушению Boeing. Россия в свою очередь заподозрила Нидерланды в сокрытии данных по делу Boeing MH17 и обнародовала данные, говорящие о виновности Киева в крушении самолета. Малайзия также раскритиковала следствие.

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