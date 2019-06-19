Эксперт объяснил решение Трампа объявить о выдвижении на второй президентский срок

«Главные причины в том, что с одной стороны забуксовало «русское дело». С другой стороны, никакого диалога Трампа с его либеральными оппонентами не будет, и оттягивать объявление о выдвижении нет оснований», – сказал газете ВЗГЛЯД политолог-американист Борис Межуев. Так он прокомментировал официальное заявление Дональда Трампа о решении выставить свою кандидатуру на выборах 2020 года.

Еще одна причина того, что Трамп именно сейчас выставил кандидатуру: действующий президент заранее начинает компанию, потому что с одной стороны у него есть проблемы с рейтингом, а с другой – нет явно выраженного лидера среди демократов, – отметил эксперт-американист Борис Межуев.

Бывший вице-президент Джо Байден не воспринимается пока как стопроцентно точное попадание демократов в цель, добавил эксперт. «У Трампа есть резерв времени и запас политической прочности, которые поддерживаются успехами в экономике и позволяют ему надеться на то, что кампания будет успешной», – отметил эксперт.

Сам Дональд Трамп, официально объявивший, что в 2020 году намерен вновь выдвинуть свою кандидатуру на пост президента США, подчеркнул: он «именно в эту неделю четыре года назад объявил о своем намерении идти на президентские выборы».

Но, как отмечает Межуев, конечно, гораздо важнее нынешняя политическая конъюнктура. «Ясно, что комиссия спецпрокурора Роберта Мюллера не дала никаких результатов и вообще это расследование завершилось, – указывает эксперт. – А во вторых это совершенно не снизило накал борьбы, нападки продолжаются. И никакого конструктивного диалога Трампа с его либеральными оппонентами, по всей видимости, не предвидится. Поэтому оттягивать объявления о выдвижении на второй срок нет никаких оснований, тем более, что следующий год будет уже избирательным».

Еще один ключевой момент – нет ощущения, что избиратель Трампа разочаровался в своем лидере, указал Межуев.

«Даже несмотря на очевидные проблемы во внешней политике, где не удалось совершить ни одного прорыва, ни на каком из направлений, это надо признать, – отмечает эксперт. – Но что касается всего остального, то Трамп проявил удивительную даже для американского лидера верность своим собственным обещаниям. Если вспомнить Билла Клинтона, в меньшей степени младшего Джорджа Буша и стопроцентно Барака Обаму, то

мы все время видим, что американские президенты обманывали своего избирателя. Про Трампа такого сказать нельзя,

даже несмотря на то, что многим американцам наверное хотелось каких-то серьезных изменений в лучшую сторону во внешней политике. Их не было, скорее, были изменения в худшую. Но и катастрофических провалов не было».

В то же время, во внутренней политике наблюдается подъем экономики, Трамп пытается вернуть рабочие места, реально начал тарифную войну с Китаем, реально что-то делает в области защиты границ от эмигрантов, указывает Межуев. «Хорошо это или плохо с точки зрения прав человека, вопрос другой. Но с точки зрения верности своим словам, это свидетельствует, что Трамп нигде не отступил от себя, кроме как во внешней политике», – добавляет эксперт.

Во внешней политике Трамп кое-где отступил, но он может ссылаться на то, что давление на него было колоссальным, и само расследование Мюллера тому свидетельство, отмечает политолог. «Трамп может сказать, что, мол, «я не договорился с Путиным как обещал, потому что любой шаг навстречу России сопровождался таким выплеском страстей, что двигаться в эту сторону я не мог. А все остальное я сделал», – резюмирует Межуев.

Добавим, что, объявив о своем решении баллотироваться, действующий президент США подчеркнул: «Никто не был жестче к России, чем Дональд Трамп».

«Помните известную фразу президента Обамы, которая была записана на включенный микрофон, когда он тайно говорил российскому президенту: «Скажите Владимиру, что после моих выборов у меня будет больше свободы действий». Помните?» – заявил Трамп, добавив, что ему «это не понравилось».

Перечислив свои заслуги в борьбе против России, Трамп заявил, что «нарастил военную силу, ввел санкции в отношении России и по всей Европе предоставил альтернативный источник энергии», притом что Обама, по словам действующего президента США, «не делал ничего». Демократическая партия США, по словам хозяина Белого дома, «не беспокоится о России», зато устраивает нападки на самого Трампа, его семью и бизнес.