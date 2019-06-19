В Крыму создали туристическую полицию

В Ялте сформирован первый взвод туристической полиции, основной задачей которого является патрулирование мест массового пребывания отдыхающих.

Как сообщили в пресс-службе ГУ МВД по Республике Крым, взвод создан при отдельной роте патрульно-постовой службы полиции УМВД России по Ялте, передает РИА «Новости».

Набранные в отряд полицейские владеют английским языком и готовы оказывать содействие иностранным туристам, кроме того, стражи порядка изучают другие языки и достопримечательности Крыма.

Отмечается, что занятия по изучению языков с личным составом проводят заместитель командира взвода, который в совершенстве владеет английским и немецким языками.

Полицейские прошли специализированные курсы в крымском филиале Краснодарского университета МВД.

Напомним, количество туристов в Крыму по состоянию на 7 декабря 2018 года достигло 6,6 млн человек, что стало абсолютным рекордом за постсоветскую историю.

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