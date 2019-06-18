Новый сезон всероссийского конкурса по развитию регионов стартует осенью

Новый сезон всероссийского конкурса по развитию регионов «Моя страна – моя Россия» начнется осенью, рассказал гендиректор АНО «Россия – страна возможностей» Алексей Комиссаров.

Комиссаров на пресс-конференции в МИА «Россия сегодня» сообщил, что старт XVII конкурсу «Моя страна – моя Россия» будет дан «уже этой осенью», передает РИА «Новости».

Отмечается, что на платформе «Россия – страна возможностей» он пройдет во второй раз.

По словам Комиссарова, осенью в рамках проекта будет запущена программа наставничества, которая уже реализуется для участников других проектов АНО «Россия – страна возможностей»: конкурсов «Я – профессионал», «Управляй!» и «Доброволец России».

Он сообщил также, что всего планируется образовать более 150 наставнических пар.

«Теперь наставников из числа финалистов конкурса «Лидеры России» получат и авторы лучших проектов конкурса «Моя страна – моя Россия». Кроме того, осенью мы также проведем для победителей два образовательных модуля в Мастерской управления «Сенеж» (для победителей из числа студентов) и в Федеральном детском центре «Смена» (для победителей из числа школьников)», – рассказал гендиректор АНО.

Он сказал также, что в числе призов для победителей конкурса - стажировки, образовательные гранты и премии, возможность получить с дополнительные баллы к ЕГЭ или вступительным испытаниям на программы бакалавриата, магистратуры и аспирантуры.

Конкурс «Моя страна – моя Россия» проводится с 2003 года, в 2019 году он вошел в платформу АНО «Россия – страна возможностей». Конкурс ориентирован на учащихся, молодых педагогов, специалистов, лидеров местных сообществ и молодежных проектов в возрасте от 14 до 35 лет. Он нацелен на привлечение молодежи к участию в социально-экономическом развитии российских регионов, городов и сел.

В 2019 году в конкурсе приняли участие более 34 тыс. человек, что почти в пять раз больше, чем годом ранее. Победителями стали 100 участников.