Появилось объяснение быстрому распространению огня в сгоревшем «Суперджете»

В пассажирской кабине самолета, сгоревшего в начале мая в Шереметьево, Sukhoi Superjet 100 отсутствовала задняя левая дверь пассажирской кабины, она была открыта и сгорела, следует из отчета МАК. Это может объяснить, почему огонь так быстро распространялся внутри салона.

В отчете Межгосударственного авиационного комитета также указывается, что рычаг навески двери находится в открытом положении. Пилот, который отказался называть свое имя, заметил, что это может объяснить, почему так быстро сгорел салон, притом что дверь заднего багажного люка была закрыта и вещи в нем абсолютно не повреждены огнем, сообщает РБК.

«Открытая дверь пассажирской кабины, безусловно, могла повлиять на распространение огня внутри салона. Но я не верю, что экипаж мог такое допустить. Скорее всего, во время паники кто-то из пассажиров стал дергать эту ручку», – отметил также главный редактор портала Avia.ru Роман Гусаров.

Ранее Гусаров в комментарии газете ВЗГЛЯД рассказал о необъяснимых действиях экипажа, которые описаны в отчете МАК.

В пятницу Межгосударственный авиационный комитет опубликовал предварительный отчет о причинах крушения «Суперджета» в Шереметьево, которое произошло в начале мая. Газета ВЗГЛЯД подробно писала об этом отчете.

SSJ-100 компании «Аэрофлот» сгорел 5 мая при аварийной посадке в Шереметьево. Погиб 41 человек, 37 человек спаслось.