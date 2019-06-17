Самолет-разведчик США заметили у границы Калининградской области

Самолет американских ВВС в понедельник утром провел разведку у границы Калининградской области, следует из данных портала Plane Radar.

По данным мониторингового ресурса Plane Radar, в 09.50 мск радиоразведчик RC-135V Rivet Joint с бортовым номером 64-14845 и позывным #SHUSH77 взлетел с авиабазы Милденхолл в Великобритании. Через два часа воздушное судно заметили у границы Калининградской области.

В последнее время беспилотники и самолеты-разведчики США все чаще появляются у границ России. Их замечают над Черным морем, у Калининградской области, а также неподалеку от российских баз в Сирии.