Самолет ВМС США вновь заметили около российских баз в Сирии

Самолет ВМС США P-8A Poseidon в среду вновь совершил разведывательный полет около побережья Сирии и расположенных там российской авиабазы Хмеймим и базы материально-технического обеспечения ВМФ России в порту Тартус.

По информации мониторинговых данных западных авиационных ресурсов, американский морской разведчик с бортовым номером 168848, вылетевший с авиабазы Сигонелла на итальянском острове Сицилия, курсировал вдоль сирийского побережья, несколько раз приближаясь к российским базам в Хмеймиме и Тартусе на расстояние около 42 и 34 км соответственно. А сам самолет выполнял полет на высоте около пяти тысяч метров, передает «Интерфакс».

Морскую границу Сирии, проходящую на расстоянии 22 км от побережья, самолет не пересекал.

Ранее в марте американские военные уже совершали разведывательные полеты в районе российских баз в Сирии.