Умер первый зампред КГБ СССР Филипп Бобков

Бывший первый заместитель председателя КГБ СССР и руководитель 5-го управления генерал армии Филипп Бобков умер на 94-м году жизни.

«Он скончался в реанимации в госпитале на Щукинской в Москве сегодня утром, около 8.00. Точная причина пока неизвестна», – цитирует родственников генерала РИА «Новости».

Бобков – уроженец села Червоная Каменка Кировоградской области Украины, в 16 лет он ушел на передовую Великой Отечественной войны, прошел боевой путь от подступов к Москве и до западных границ СССР.

После войны он 45 лет служил в органах госбезопасности. Бобков начинал в качестве оперуполномоченного и закончил службу в должности зампреда КГБ СССР. Бобков ассоциируется с идеологической контрразведкой, борьбой с западной агентурой, расследованиями терактов на территории Советского Союза.