ФАС завела дело на Burger King из-за оскорбительной рекламы

Московское управление ФАС России возбудило дело в отношении сети ресторанов быстрого питания Burger King из-за оскорбительной рекламы.

В ведомстве уточнили, что внимание антимонопольной службы привлекли слоганы рекламной кампании, а также предложение сети, которое массово рассылалось по электронной почте. Преобладающее большинство членов совета по рекламе при московском УФАС признало рекламу неэтичной. Эксперты высказались, что в слоганах можно усмотреть непристойные образы, агрессию и деструктивные призывы.

«Намеки на обсценную лексику практически в каждой рекламной кампании Burger King постоянно привлекают внимание антимонопольного ведомства и простых граждан. В одном из случаев, реклама распространялась в виде плакатов на витринах ресторанов Burger King и была доступна, в том числе, и маленьким детям. Мы считаем рекламу Burger King оскорбительной и будем с ней бороться», – заявил руководитель московского УФАС Армен Ханян, слова которого приводятся на сайте ведомства.

Рассмотрение дела назначено на 26 июня. Если вина Burger King будет доказана, штраф за каждое нарушение может составить до 500 тыс. рублей.

Сеть Burger King не раз привлекала внимание ФАС и клиентов. Так осенью 2018 года сын блокадника негативно отреагировал на рекламу в Санкт-Петербурге с шуткой о голодной смерти.

В прошлом году Федеральная антимонопольная служба уже назначала штраф за ненадлежащую рекламу сети ресторанов быстрого питания в размере 100 тыс. рублей.