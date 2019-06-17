Никита Михалков откроет сеть винных ресторанов

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17 июня, понедельник  |  Последнее обновление — 10:36  |  vz.ru
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Российский лес теряют в регионах

Лесное хозяйство России требует спасения Фото: Илья Галахов/Интерпресс/ТАСС
Возложенная на регионы ноша по управлению и контролю за огромным лесным хозяйством России оказалась для многих непосильной. Вместо грамотного и бережного хозяина в отрасли на местах процветает разбазаривание природных ресурсов и злоупотребление полномочиями. Во что превратилось лесное богатство России и как исправить непростую ситуацию? Подробности...
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Азербайджан не заметил кражу останков Хаджи-Мурата

Вот уже 167 лет отрубленная голова Хаджи-Мурата хранится в кунсткамере в ПетербургеФото: Е.Е. Лансере
В горах Дагестана прошла церемония перезахоронения героя аварского народа Хаджи-Мурата. Однако власти самого Азербайджана отказались расследовать похищение останков, сделав вид, что они не в курсе. Многие уверены, что Баку решил не скандалить, поскольку в глубине души рад был избавиться от могилы Хаджи-Мурата. Подробности...
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Конфликт в Чемодановке доказал недопустимость самосуда

МВД могло воспрепятствовать развитию конфликта в Чемодановке Фото: vk.com /Типичная Пенза
Между местными жителями и цыганской общиной в селе Чемодановка Пензенской области произошел бытовой конфликт, который перерос в массовую драку с ранеными и одним погибшим. Эксперты отмечают: когда власти и полиция оперативно не вмешиваются и проблема тлеет длительное время, инициативу перехватывают жители, которые начинают вершить самосуд. Ситуация в Чемодановке должна стать уроком для всех регионов России. Подробности...
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Британский спецназ готовится к новой войне

Британские спецподразделения недавно прошли большую реформу - и теперь их ждет новаяФото: defenceimagery.mod.uk
Будет ли британский спецназ воевать с Россией? Именно такие предположения были сделаны после публикаций о том, как изменится подготовка спецподразделений Великобритании - вместо борьбы с терроризмом они будут затачиваться на проведение спецопераций в рамках широкомасштабной войны. Но с кем будет эта война? Есть основания полагать, что Россия тут ни при чем. Подробности...
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Действия экипажа «Суперджета» не поддаются объяснению

Не исключено, что к гибели «Суперджета» привела его заточенность под левую рукуФото: Следственный комитет РФ/РИА «Новости»
После майской катастрофы «Суперджета» МАК выпустил доклад с оценками ее причин. Сенсаций он не содержит, поскольку косвенно возлагает основную вину за гибель пассажиров на экипаж. Выяснилось, что командир экипажа при посадке зачем-то дергал ручку управления максимально туда-сюда. Вопросы есть и к технике. Но, судя по всему, опытный экипаж мог бы в тех условиях посадить самолет без особых проблем. Подробности...
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Начало конца демократической легитимности

Дмитрий Дробницкий, политолог, американист
Каждый, кто до сих пор верит в демократию, должен держать кулаки за Трампа. Свалив Дональда, мировая элита попытается решить вопрос «популизма» раз и навсегда. И тогда одно из двух – или хаос, или мир Оруэлла. Подробности...

Диалоги яйца и курицы

Ольга Андреева, Журналист
Связь поколений – странная штука. Нам кажется, что наши дети какие-то другие, что они в некотором смысле инопланетяне. Наверное, так оно и есть. Но вообще-то они – это мы. Просто надо чаще друг с другом разговаривать. Подробности...
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Дача как проклятье

Сергей Мардан, публицист
Дача скоро уйдет в прошлое, как многие советские феномены. Те, кому сегодня 50 лет, станут поколением, которому придется закрыть ворота последнего СНТ «Луч», чтобы никогда туда не вернуться. Новому поколению дачи не нужны. Подробности...
Обсуждение: 216 комментариев
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            Никита Михалков откроет сеть винных ресторанов

               17 июня 2019, 09:45
            Фото: Владимир Песня/РИА Новости
            Текст: Анастасия Воробьева

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            Никита Михалков нашел способ распространения в России алкоголя со своих виноградников в Тоскане. Кинорежиссер решил создать сеть специализированных ресторанов Dodici Wine & Kitchen.

            Группа компаний Dodici, в которую входит итальянская винодельня Никиты Михалкова, винный дистрибьютор, кейтеринг и винные бутики, будет тиражировать формат ресторана Dodici Wine & Kitchen за счет продажи франшизы, сообщает «Коммерсант» со ссылкой на партнера Dodici Александра Хазова.

            Сейчас под этим брендом компании открыты два заведения – в Нижнем Новгороде и на Остоженке в центре столицы. По данным издания, выручка ресторана с винным бутиком в Нижнем Новгороде в 2018 году составила 42 млн рублей.

            По мнению руководителя направления разработки франшиз Franshiza.ru Алеси Гончаровой, инвестиции в открытие одного ресторана составят примерно 10 млн рублей. Она также уточнила, что развитие данной сети планируется в крупных городах-миллионниках.

            Партнеры сети смогут получать алкоголь с винодельни Tenuta Dodici Никиты Михалкова в итальянской Тоскане, где производится около 70 тыс. бутылок в год, а их стоимость варьируется от одной тысячи до пяти тысяч рублей.

            Гончарова также добавила, что совмещение двух форматов – ресторан и розничная торговля вином – позволит достичь максимальной выручки с одного квадратного метра площади.

            Однако исполнительный директор Restcon Андрей Петраков усомнился в успехе выбранного Dodici Wine & Kitchen формата. «Это выглядит как попытка смешать все популярные позиции в одном месте – бургеры, мраморную говядину и пиццу, что подтверждает отсутствие четкого позиционирования концепции», – сказал он.

            Петраков также назвал возможные риски: «Такая модель достаточно рискованная, особенно для региональных игроков. Если, к примеру, выдастся неудачный год для вина, то франчайзи будут вынуждены сами искать каналы поставок других производителей».

            Напомним, в 2015 году Никита Михалков совместно с Андреем Кончаловским собирались создать рестораны быстрого питания «Едим дома». Они даже написали письмо Владимиру Путину с просьбой оказать содействие в создании сети общественного питания «Едим дома», запуск проекта требовал инвестиций в размере 971,8 млн рублей, однако планы не реализовались.


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