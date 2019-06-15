Глава ПЦУ обвинил Филарета в желании подмять церковь под себя

Глава неканонической Православной церкви Украины Епифаний (Думенко) назвал причину конфликта с лидером так называемого Киевского патриархата Филаретом (Денисенко).

Он сообщил, что после получения Украиной томоса спор с Филаретом касался управления церковной организацией, но теперь в ПЦУ поняли, что Филарет желает стать «единственным бенефициаром», «одним акционером».

ПЦУ же выступает, по словам ее главы, за то, чтобы «церковь в будущем руководствовалась соборно, а не единолично», передает RT со ссылкой на «Радио НВ».

Напомним, Епифаний заявил о конфликте с Филаретом, после чего Константинополь признал, что Киевский патриархат никогда не существовал.

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