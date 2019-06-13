Из-за убийства офицером темнокожего мужчины в американском Мемфисе начались волнения

В городе Мемфис штата Теннесси после убийства темнокожего мужчины при аресте начались массовые протесты.

Сотни возмущенных граждан вышли на улицы Мемфиса после того, как офицеры службы маршалов убили темнокожего американца, сообщает «Интерфакс» со ссылкой на «Би-би-си».

По предварительным данным, офицеры открыли огонь по 21-летнему Брэндону Уэбберу, который попытался протаранить автомобили правоохранительных органов. Уточняется, что мужчина находился в розыске.

Родственники убитого сообщили изданию Daily Memphian, что в Уэббера было совершено примерно 20 выстрелов.

Во время протестов около 300 горожан бросали камни, кирпичи и другие предметы, в итоге пострадали 24 полицейских, повреждены автомобили городской полиции, выбиты окна в местной пожарной части. Через три часа противостояния сотрудники правоохранительных органов применили слезоточивый газ для разгона толпы.

Ранее в США признали виновным полицейского, застрелившего темнокожего подростка.