Цискаридзе выступил за сокращение господдержки театров

Слишком большое количество театров в России пользуется господдержкой, в регионах необходимо выделить те, которые действительно являются национальным достоянием и нуждаются в бюджетных средствах, заявил ректор Академии русского балета им. Вагановой Николай Цискаридзе.

Цискаридзе заявил, что государственная поддержка в России имеет беспрецедентные масштабы, такого нет ни в одной другой стране, передает РИА «Новости».

Он добавил, что иностранные театры живут в основном за счет пожертвований.

«А эти пожертвования интересны тем, что за них списываются налоги. Я считаю, что на госбюджете сидит огромное количество ненужного. Надо определить сразу, в каких регионах что действительно является национальным достоянием и что нуждается в такой поддержке», – сказал Цискаридзе в подкасте «Как вы это делаете?!».