Преследуемый в Латвии журналист сравнил свою ситуацию с делом Голунова

Живущий в Латвии русскоязычный журналист Юрий Алексеев, которому в 2017 году стражи порядка подбросили патроны, сравнил случай полицейского произвола в Риге с делом освобожденного журналиста «Медузы» Ивана Голунова.

На своей странице в Facebook Алексеев сравнил обстоятельства и ход собственного уголовного дела с тем, как разворачивались события вокруг Голунова. В частности, он отмечает, что за последнего вступились не только российские, но и мировые СМИ, а также Союзы журналистов разных стран, в том числе и латвийский. При этом экспертизу на отпечатки и ДНК на свертках с наркотиками Голунову провели в течение суток, и, после того, как доказательства виновности журналиста не были найдены, с корреспондента «Медузы» сняли обвинения, а лица, ответственные за его арест, были отправлены в отставку.

В то же время Алексеев отмечает, что когда в 2017 году полицейские подбросили ему патроны, то за него не вступился даже латвийский Союз журналистов. При этом следствие проводило экспертизу на отпечатки пальцев и ДНК на упаковках с патронами на протяжении года. Как и в случае с Голуновым результаты этих экспертиз дали отрицательный результат. Однако Алексеев уже полтора года находится под надзором полиции, хотя был отпущен на свободу под подписку о невыезде. Что же касается тех, кто незаконно задержал латвийского журналиста, то они по-прежнему занимают свои посты.

При этом Алексеев иронично отмечает, что в сознании так называемых российских либералов Россия была и остается страной победившего тоталитаризма и повсеместного беспредела, в то время как являющаяся членом Евросоюза Латвия позиционируется ими же как островок свободы.

Важным моментом является и то, что «Медуза», в которой работает Голунов, базируется в Риге, и редакция в курсе всего происходящего в Латвии. Однако издание не посвятило незаконному задержанию Алексеева ни одного материала. Кроме того, за последние годы Полиция безопасности прибалтийской республики трижды пыталась возбудить уголовное дело в отношении Алексеева, а возглавляемый им ресурс «IMHOclub» был признан антилатвийским порталом.

Ранее президент АНО «Евразийский институт исследований и поддержки молодежных инициатив» Юрий Самонкин в комментарии «ПолитРоссия» отметил, что истории, подобные той, что произошла с Алексеевым, намеренно игнорируются российскими либералами, поскольку не соответствуют заданному курсу на огульную критику российских властей.

Напомним, во вторник глава МВД Владимир Колокольцев сообщил о прекращении уголовного преследования Ивана Голунова, которого обвиняли в попытке сбыта наркотиков, в связи с недоказанностью участия журналиста в совершении преступления. Голунова освободили из-под домашнего ареста.

Колокольцев также попросил президента России Владимира Путина освободить от должности начальника УВД по ЗАО Москвы генерала Андрея Пучкова и руководителя управления по борьбе с незаконным оборотом наркотиков ГУ МВД по Москве генерала Юрия Девяткина.