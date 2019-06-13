Стало известно о переносе сроков перехода застройщиков на эскроу-счета

Минстрой может отложить переход на новую схему финансирования строительства жилья с использованием эскроу-счетов. Это даст возможность достроить 85% жилых домов по старым правилам.

Как сообщает «Коммерсант», на новую систему застройщики могут перейти лишь с 1 октября, вместо запланированного 1 июля.

В минувший вторник министр строительства и ЖКХ Владимир Якушев в ходе совещания заявил, что степень готовности строительных проектов будет определяться по состоянию на 1 октября. Таким образом, для доведения проектов до готовности в 30% у застройщиков будет целый строительный сезон.

Согласно постановлению правительства, новая схема финансирования не коснется тех домов, готовность которых к 1 июля будут составит более 30% и распроданы более чем на 10%.

За счет переноса срока вступления в силу новых правил большинство застройщиков смогут завершить свои проекты по старым правилам привлечения финансирования.

Ранее президент России Владимир Путин призвал сделать все необходимое для того, чтобы через два года в стране не осталось обманутых дольщиков.

В марте в Воронеже сдали дом, возведенный с привлечением эскроу-счетов. Это здание стало первым в России, построенным при помощи такого финансирования.