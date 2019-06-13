Паук свил паутину между Трампом и Дудой

Трибуны на пресс-конференции президентов США и Польши Дональда Трампа и Анджея Дуды в Розовом саду Белого дома оказались связаны паутиной.

Отсвечивающую на солнце тонкую паутину между микрофонами заметили на телевезионной трансляции. Видео произошедшего опубликовано в Twitter.

It looks like there is a spider cobweb between Polish President Duda and Trump. pic.twitter.com/Jv3CXiLgYu — Rob Ottawa (@RobOttawa) 12 июня 2019 г.

В хорошую погоду президенты США обычно проводят пресс-конференции на открытом воздухе, напоминает РИА «Новости».

Переговоры Трампа и Дуды прошли в Вашингтоне в среду. По итогам встречи американский лидер сообщил, что Польша подписала контракт на покупку у Соединенных Штатов еще примерно 2 млрд кубометров сжиженного природного газа (СПГ) за 8 млрд долларов, а также заявил о возможных санкциях против участников «Северного потока – 2». Дуда в свою очередь выразил желание, чтобы Россия была другом его страны, и отметил, что поляки, в отличие от россиян, «более смелые».