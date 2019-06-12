Польша пообещала потратить еще 8 млрд долларов на американский СПГ

Польша подписала контракт на покупку у Соединенных Штатов еще примерно 2 млрд кубометров сжиженного природного газа (СПГ) за 8 млрд долларов, сообщил президент США Дональд Трамп по итогам встречи с польским коллегой Анджеем Дудой в Вашингтоне.

По словам хозяина Белого дома, за последнее время Польша заключила с американскими компаниями сделки на покупку более чем 6 млрд кубометров сжиженного природного газа. Общая сумма контрактов, по его словам, составила примерно 25 млрд долларов, передает ТАСС.

Трамп также поддержал строительство газопровода Baltic Pipe, призванного соединить месторождения на норвежском шельфе в Северном море с Польшей через территорию Дании.

Заключенное в среду соглашение предусматривает поставки американского СПГ с терминала в городке Плакеминс (штат Луизиана), который еще не построен и возведение которого, по планам, начнется не ранее 2022 года, уточняет Bloomberg со ссылкой на документы о планах участников проекта.

Ранее в среду Трамп также заявил о возможных санкциях против участников «Северного потока – 2», назвав при этом лучшим способом борьбы с российским влиянием в энергетической сфере продажу СПГ из США в ЕС.

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