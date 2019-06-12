Тимошенко заявила о скрываемом упадке украинской экономики

Лидер партии «Батькивщина» Юлия Тимошенко выразила обеспокоенность из-за серьезного ухудшения экономической ситуации на Украине.

По словам Тимошенко, бюджет перестал получать плановые доходы от налогов и пополняется на значительную часть печатными эмиссионными деньгами национального банка. «Это скрывается. А это означает, что экономика стагнирует и падает», – заявила Тимошенко в эфире ICTV.

Также политик напомнила, что еще одной проблемой украинской экономики является колоссальная задолженность перед МВФ – 2 млрд долларов (это более 50 млрд гривен). Часть долга Украина должна погасить в сентябре этого года.

По словам Тимошенко, у руководства страны сейчас нет программы сотрудничества с МВФ и другими кредиторами, потому что «все сейчас заняты выборами» в парламент.

Также она подчеркнула, что на Украине серьезные проблемы с зарплатами шахтеров, финансированием здравоохранения и утечкой населения за границу.

Напомним, в декабре 2018 года МВФ и правительство Украины договорились о новом кредитном займе на сумму 3,9 млрд долларов. Срок ее реализации составляет 14 месяцев. При этом 1,4 млрд долларов были выплачены в декабре 2018 года, а остальные средства – по итогам полугодовых обзоров.

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