В WhatsApp решили подавать в суд на пользователей

В компании WhatsApp намерены подавать судебные иски против пользователей и компаний, которые нарушают правила пользования программой.

В частности, речь идет о так называемых спамерах: тех, кто занимается автоматизированной и массовой рассылкой сообщений. В WhatsApp запрещено рассылать одно и тоже сообщение более чем 5 пользователям подряд, говорится в пресс-релизе мессенджера.

Кроме того, правилами пользования ресурсом запрещено использовать программу не для личного общения.

Подавать в суд на нарушителей начнут после 7 декабря 2019 года. Также в компании заявили, что будут и дальше блокировать аккаунты, пытающиеся обмануть систему машинного обучения. В данный момент уже заблокировано больше 1 млн недобросовестных пользователей.

Ранее основатель соцсети «ВКонтакте» и Telegram Павел Дуров раскритиковал WhatsApp из-за проблем с безопасностью данных пользователей. По его мнению, мессенджер специально создает уязвимости в приложении, чтобы ФБР могло получать скрытые данные.

WhatsApp с 2014 года принадлежит социальной сети Facebook.