Российский профессор рассказал об «опасных планах» американцев

Военная помощь США Украине представляет опасность для Европы, заявил профессор МГУ, бывший член Научного совета при Совете безопасности России, политолог Андрей Манойло.

Манойло напомнил в интервью RT, что в мае американский сенат предложил увеличить размер военной помощи Украине до 300 млн долларов в 2020 году.

«Это очень опасные планы. Опасные, прежде всего, своей системностью и последовательностью. Усиление военного сотрудничества США с Украиной приводит к тому, что из буфера между Россией и западным миром ее превращают в государство-провокатора», – заявил Манойло.

Кроме того, политолог добавил, что Вашингтон может организовать провокацию, похожую на ту, что произошла в конце прошлого года в Керченском проливе.

Напомним, ситуация вокруг Керченского пролива обострилась после украинской провокации, когда Россия задержала украинских моряков, нарушивших государственную границу. Международный трибунал по морскому праву потребовал от России освободить их, но Москва указала, что у трибунала нет соответствующей юрисдикции.