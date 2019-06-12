Москва отказалась надеяться на чудо в отношениях с Вашингтоном

Россия считает необходимым поддерживать связи с Соединенными Штатами, несмотря на имеющиеся разногласия, однако исходит из того, что «в этих отношениях нет места для чудес», об этом заявил замглавы МИД Сергей Рябков в интервью американской The Wall Street Journal.

Рябков также высказался за создание механизмов, которые могли бы помочь снизить риск вооруженного столкновения между странами, передает ТАСС.

Дипломат считает, что Москва и Вашингтон не достигнут новых договоренностей в сфере контроля над вооружениями, пока американская сторона не проявит готовности к этому. Он сообщил, что считает маловероятным возобновление участия сторон в Договоре о ликвидации ракет средней и меньшей дальности (ДРСМД).

«Мы сейчас в той точке, которая гораздо, гораздо ниже, чем когда-либо после худших дней холодной войны, поскольку тогда мы в какой-то мере могли прогнозировать, как будет развиваться ситуация», – сказал Рябков. Он также отметил, что в современном мире события разворачиваются столь быстро и непредсказуемо, что сложилась «ситуация, в которой угроза растет».

Рябков призвал американскую сторону пересмотреть ряд дел, по которым россияне были приговорены в США к продолжительному тюремному заключению. По мнению дипломата, данные приговоры были вынесены по политическим мотивам.

Ранее экс-министр обороны США, профессор Стэнфордского университета Уильям Перри заявлял, что из-за отсутствия регулярного диалога между Вашингтоном и Москвой по вопросам контроля над вооружениями увеличивается риск ядерного конфликта.

Смотрите ещё больше видео на YouTube-канале ВЗГЛЯД