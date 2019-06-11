Помпео пообещал поддерживать Грузию на пути в НАТО

Госсекретарь США Майк Помпео от имени всего американского правительства и президента страны Дональда Трампа выразил поддержку Грузии на ее пути вступления в Североатлантический альянс.

«Стремление Грузии усиливает веру, и от имени президента Трампа и всего правительства США заявляю, что вы не лишитесь поддержки США на пути членства в НАТО», – приводит заявление Помпео пресс-служба грузинского правительства, передает РИА «Новости».

Помпео во вторник встретился в Вашингтоне с грузинским премьером Мамукой Бахтадзе.

«Грузия взяла на себя роль лидера в ранге союзника аспиранта НАТО и, наверное, это одна из причин, по которой мы тесно сотрудничаем», – добавил Помпео.

Ранее Помпео заявлял, что НАТО является крайне важным инструментом устрашения России.

Газета ВЗГЛЯД подробно писала о том, что НАТО открыто переходит на антироссийскую стратегию.

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