В России собрались запретить уничтожение пригодных для еды продуктов

Роспотребнадзор предложил проработать изменения в законодательстве, направленные на запрет уничтожения пригодных к употреблению продуктов, об этом сказано в перечне предложений ведомства, подготовленных по запросу Совета при президенте России по развитию гражданского общества и правам человека (СПЧ).

«(…) считаем целесообразным обеспечить разработку нормативно-правовых актов о запрете на захоронение и уничтожение продуктов питания, пригодных для употребления в пищу», – передает ТАСС текст документа.

Кроме того, Роспотребнадзор предлагает законодательно определить порядок использования пищевых отходов и невостребованных продуктов в качестве источников биоэнергетики.

Ведомство также высказалось за «законодательное закрепление поэтапного сокращения (вплоть до полного запрета) на производство одноразовых пластиковых пакетов для розничной торговли».

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