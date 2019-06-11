В России собрались запретить уничтожение пригодных для еды продуктов

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11 июня, вторник  |  Последнее обновление — 05:38  |  vz.ru
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После трагедии в Шереметьево на «Суперджет» сохраняется спрос

У «Суперджета» еще есть возможности доказать свою перспективность на рынкеФото: Следственный комитет РФ/РИА Новости
Вице-премьер Юрий Борисов заявил о сохранении рыночного спроса на Sukhoi Superjet 100 как внутри страны, так и за рубежом. Чиновник считает, что после трагедии в Шереметьево накал страстей «спадает, разум берет свое». Причины крушения не установлены до сих пор, но Борисов сказал о «катастрофических перегрузках». Насколько при этом оправдан его оптимизм и какова дальнейшая коммерческая судьба «Суперджета»? Подробности...
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Азербайджан не заметил кражу останков Хаджи-Мурата

Вот уже 167 лет отрубленная голова Хаджи-Мурата хранится в кунсткамере в ПетербургеФото: Е.Е. Лансере
В горах Дагестана прошла церемония перезахоронения героя аварского народа Хаджи-Мурата. Однако власти самого Азербайджана отказались расследовать похищение останков, сделав вид, что они не в курсе. Многие уверены, что Баку решил не скандалить, поскольку в глубине души рад был избавиться от могилы Хаджи-Мурата. Подробности...
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Конфликт с Huawei вызовет технологическое отставание США от России

У России появился шанс нажиться на схватке технологических гигантов Китая и СШАФото: Dado Ruvic/Reuters
Американские IT-корпорации выступили с прогнозом о том, что союз Москвы и Пекина в сфере создания сети 5G обернется глобальным расколом интернет-пространства. Мир идет к следующей ступени интернет-технологий и коммуникаций. И на этом этапе Россия, которую не считают технологическим лидером, может вырваться вперед, пишут американские СМИ. Почему отказ от технологий Huawei превратит США в техноаутсайдера? Подробности...
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Кому выгодны массовые протесты в Гонконге

В Гонконге спустя несколько лет снова начались массовые протестыФото: Tyrone Siu/Reuters
Жители Гонконга снова после 2014 года массово вышли на улицы. На этот раз они протестуют против закона об экстрадиции и выдачи материковому Китаю преступников. Оппозиция считает, что соглашение с правительством КНР приведет к «смерти автономии» Гонконга, а также коснется политических противников Пекина. Чем грозит протест миллиона недовольных гонконгцев?  Подробности...
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Дзержинск пережил взрывы авиабомб

Только на заводе «Кристалл» производился октоген и гексогенФото: Елена Сорокина/ТАСС
Десятки пострадавших людей и поврежденных зданий. Таков итог мощных взрывов в цехе завода по производству взрывчатки «Кристалл» в городе Дзержинске Нижегородской области. В домах в радиусе трех километров выбиты стекла, в городе введен режим ЧС. По одной из версий, рабочие могли уронить готовую продукцию. В уничтоженном цеху производились фугасные авиабомбы. Подробности...
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Украина возвращается на родину

Анна Долгарева, журналист, поэт, военный корреспондент
Специальная мониторинговая комиссия ОБСЕ рассказала в своем отчете, как жители Донецкой и Луганской народных республик получают российские паспорта. Если уложить отчет в три слова, то получится: за паспортами очереди. Подробности...
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Россия и Китай – друзья поневоле

Геворг Мирзаян, доцент департамента политологии Финансового университета при Правительстве РФ
Дональд Трамп создал все условия для того, чтобы Москва и Пекин вместе защищались от США. Однако готов ли Китай к такому равноправному сотрудничеству? А главное, готова ли к нему Россия? Подробности...
Обсуждение: 12 комментариев

Может ли христианин быть националистом

Владимир Можегов, публицист
В раю, вероятно, не будет ни иудея, ни эллина, ни мужчины, ни женщины. Но пока мы живем на Земле, мы сохраняем свои особенности и национальные культуры. Должны ли мы это отрицать? Подробности...
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            В России собрались запретить уничтожение пригодных для еды продуктов

            11 июня 2019, 05:37

            Текст: Ольга Никитина

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            Роспотребнадзор предложил проработать изменения в законодательстве, направленные на запрет уничтожения пригодных к употреблению продуктов, об этом сказано в перечне предложений ведомства, подготовленных по запросу Совета при президенте России по развитию гражданского общества и правам человека (СПЧ).

            «(…) считаем целесообразным обеспечить разработку нормативно-правовых актов о запрете на захоронение и уничтожение продуктов питания, пригодных для употребления в пищу», – передает ТАСС текст документа.

            Кроме того, Роспотребнадзор предлагает законодательно определить порядок использования пищевых отходов и невостребованных продуктов в качестве источников биоэнергетики.

            Ведомство также высказалось за «законодательное закрепление поэтапного сокращения (вплоть до полного запрета) на производство одноразовых пластиковых пакетов для розничной торговли».

            Газета ВЗГЛЯД ранее разбиралась в том, как выбрасывать мусор с выгодой для страны.

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