Таран ехавшей в Крым колонны МЧС попал на видео

На видео с регистратора попал момент тарана колонны с автомобилями МЧС, которые направлялись в Крым.

Видео опубликовали в группе «RU_CHP: Первый по происшествиям» социальной сети «ВКонтакте».

На кадрах, которые запечатлел регистратор движущейся следом машины, можно увидеть, что двигающаяся впереди фура сначала начала вилять из стороны в сторону и врезался в колонну МЧС.

При этом следующий за фурой водитель едва успел затормозить, чтобы избежать столкновения.

Из кадров также следует, что дальнобойщик протаранил не менее двух грузовиков и микроавтобусов колонны.

Ранее сообщалось, что на трассе М-4 «Дон» направляющаяся в Крым для проведения работ по разминированию территории колонна МЧС попала в ДТП, в результате которого пострадали сотрудники МЧС.