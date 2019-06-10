Лавров заявил о попытке ОЗХО «замести под ковер» происходящее в сирийской Думе

Техсекретариат Организации по запрещению химического оружия (ОЗХО) отказывается по просьбе России проводить брифинг с участием экспертов о событиях в сирийской Восточной Думе в апреле 2018 года, когда якобы была проведена химатака, заявил министр иностранных дел России Сергей Лавров.

Он отметил, что в группе западных экспертов ОЗХО есть честные люди, написавшие о произошедшем в сирийской Думе. В частности, Лавров указал на сообщения, что баллоны с хлором не сбрасывали с воздуха, а занесли в дом и положили на кровать, передает ТАСС.

«Такой очевидный факт руководство технического секретариата пытается замести под ковер. Они отказывают нам в том, чтобы был проведен брифинг с участием всех экспертов, которые в Восточной Думе в апреле 2018 года расследовали данный инцидент», – заявил Лавров.

Ранее в Сети оказался документ с выводами специалистов, которые проводили экспертизу для ОЗХО о якобы химатаке в сирийском городе Дума 7 апреля 2018 года. Из этого документа следует, что бомбы с хлором не сбрасывали с воздуха.

Жители Думы и члены организации «Белые каски» также подтвердили инсценировки химических атак в городе.