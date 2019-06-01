Новый посол России в Белоруссии высказался по острым вопросам отношений двух стран

Новый посол России в Белоруссии Дмитрий Мезенцев выразил уверенность, что стороны смогут найти компромисс по вопросу компенсации Минску потерь от нефтяного налогового маневра.

Мезенцев отметил, отвечая на вопрос о позиции России относительно компенсации налогового маневра, что «комплексные и емкие оценки, которые были даны в ходе состоявшейся недавно (...) встречи премьер-министра Дмитрия Медведева и премьер-министра Беларуси Сергея Румаса, закрепили весомый объем достигнутых взаимных договоренностей», передает ТАСС.

Кроме того, «вновь подтвердил свою значимость и масштаб диалога министров иностранных дел».

По мнению посла, «все это подчеркивает готовность сторон искать компромиссы в сложных вопросах экономического и финансового взаимодействия».

К 2024 году в России должен завершиться налоговый маневр в нефтяной отрасли, в рамках которого будет обнулена экспортная пошлина на нефть при одновременном увеличении налога на добычу полезных ископаемых (НДПИ).

Рост НДПИ и снижение экспортных пошлин на нефть могут привести к росту ее внутренней цены, в результате чего возрастет себестоимость производства нефтепродуктов. В Минске оценивают свои потери от налогового маневра в 10-11 млрд долларов.

Напомним, в мае министр экономики Белоруссии Дмитрий Крутой заявил, что Минск продолжает вести активный диалог с российской стороной о «компенсации» потерь для белорусского бюджета от реализации налогового маневра в России.

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