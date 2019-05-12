В Белоруссии вспомнили о «компенсации» за налоговый маневр в России

Белоруссия продолжает вести активный диалог с российской стороной о «компенсации» потерь для белорусского бюджета от реализации налогового маневра в России, заявил министр экономики республики Дмитрий Крутой.

По словам белорусского чиновника, властям республики нет причин отказываться от параметров социально-экономического развития, запланированных на 2019 год, передает ТАСС.

«При расчете прогноза [социально-экономического развития страны] на 2019 год мы не учитывали возможную компенсацию [со стороны России] по налоговому маневру. Такой же политики мы рассчитываем придерживаться и на 2020 год», – заявил чиновник в эфире телеканала «Беларусь-1».

«Переговоры с российскими коллегами сейчас находятся в активной стадии, поэтому, не имея конечных решений и по нефтяной сфере, и по цене газа [для Белоруссии на 2020 год], мы исходим из самых пессимистических оценок, которые на сегодняшний день есть», – признал министр экономики Белоруссии.

При этом он утверждает, что предполагаемая «компенсация» потерь белорусской экономики в 2019 и 2020 годах якобы незначительна в соотношении с ВВП, бюджетом, объемом экспорта и другими ключевыми макроэкономическими параметрами Белоруссии.

«Если нам удастся договориться в конечном итоге с российскими коллегами [о дотациях из российского бюджета], это станет дополнительным плюсом», – считает Крутой.

Накануне глава Белоруссии Александр Лукашенко выразил надежду, что Москва не станет оспаривать «сотни миллионов долларов» ущерба от поступления загрязненной нефти в нефтепровод «Дружба».

Газета ВЗГЛЯД подробно рассказывала о надеждах Лукашенко на получение денег от России.

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