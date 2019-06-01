Марафон «Бегущие Сердца» стартовал в Москве

В Москве 1 июня проходит «Зеленый Марафон Бегущие Сердца». Мероприятие организовал Фонд помощи детям «Обнаженные сердца» при поддержке Сбербанка.

Ожидается, что около 10 тыс. человек примут участие в благотворительном забеге. Они стартуют в 9:00 на Васильевском спуске, передает ТАСС со ссылкой на пресс-службу организаторов мероприятия.

В 2019 году в программу соревнований включили классическую дистанцию марафона – 42 км 195 метров. Также участникам марафона предложены дистанции 4,2 км и 10 км, передает ИА REGNUM.

Кроме того, состоится символический старт на 200 метров для людей с инвалидностью.

Событие приурочено ко Дню защиты детей, состоится отдельный детский забег на 1 км. Также организаторы создали в парке «Зарядье» зоны SberKids и VeloKids, а также фотозону Лего.

«Зеленый Марафон Бегущие Сердца» проходит в 60 городах России. По оценке организаторов, всего в нем примут участие около 100 тысяч человек.

Сбербанк провел первый «Зеленый марафон» в 2012 году. «Бегущие сердца» в 2015 году состоялись впервые по инициативе креативного директора PODIUM market, атлета-любителя Полины Киценко и модели Натальи Водяновой в поддержку программ фонда помощи детям «Обнаженные сердца».

В 2017 году Сбербанк и благотворительный фонд объединили свои проекты – тогда в Москве прошел первый «Зеленый марафон Бегущие сердца».