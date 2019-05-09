Лукашенко объяснил свое отсутствие на параде Победы в Москве

Президент Белоруссии Александр Лукашенко призвал не искать политики и конспирологии в его отсутствии на параде в честь Дня Победы в Москве.

«Конспирологии – никакой, политики – никакой, поверьте», – заявил Лукашенко после церемонии возложения венков к монументу Победы в Минске по случаю 74-годовщины Победы в Великой Отечественной войне, передает РИА «Новости».

По его словам, «если бы россияне или руководство России кого-то пригласили (на парад), а они отказались, тогда можно было бы сказать, что никто не приехал (на торжества в Москву)». «Но, во-первых, меня никто не приглашал сегодня в Москву, во-вторых, даже если бы пригласили, то нам было бы сложно развести эти мероприятия (торжества в Минске и в Москве), ведь я не могу пропустить подобные мероприятия (в Белоруссии). Если бы я не появился на них, ко мне появилась бы масса вопросов..., что сказали бы белорусы?», – продолжил Лукашенко.

Он подчеркнул, что «9 мая – это праздник всех, и, прежде всего, белорусов». «Поэтому на этой святой земле, наверное, чаще должны собираться все представители бывших советских республик и даже главы государств, чтобы поклониться этой святой земле», – считает белорусский лидер. Лукашенко заметил, что «9 мая – единый праздник Победы», белорусы празднуют его у себя в республике, как и россияне у себя, в различных городах – от Владивостока до Москвы.

По словам Лукашенко, на самом деле Белоруссия широко представлена на торжествах в России по случаю Дня Победы – «от простых людей до чиновников». «Народная дипломатия, в которую вовлечен и президент, была, есть всегда», – заметил он.

Ранее пресс-секретарь президента Дмитрий Песков пояснил, почему зарубежные лидеры не были приглашены на празднование 74-й годовщины Победы в Москву. По его словам, это обычная практика в неюбилейные годы.

Напомним, в Москве в 2019 году парад Победы был примечателен первым выездом военных автомобилей-кабриолетов Аurus. При этом из-за погодных условий была отменена воздушная часть мероприятия. Всего на Красную площадь вышли более 13 тыс. человек и 132 единицы техники.

На параде выступил президент России Владимир Путин. Он поздравил граждан с Днем победы, подчеркнув, что с каждым годом все больше и острее чувствуется ценность и мощь военного подвига в годы Великой Отечественной войны. В своей речи он также указал на недопустимость возведения нацистов в кумиры, пообещал продолжать укреплять обороноспособность России и призвал страны к сотрудничеству в борьбе с терроризмом.

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