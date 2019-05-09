В YouTube набирает популярность кавер на песню «Казаки в Берлине»

Легендарная песня «Казаки в Берлине», написанная 9 мая 1945 и заново исполненная российскими музыкантами в рамках культурного проекта Росатома «Еще 10 песен атомных городов», набирает популярность в YouTube.

«Песня «Казаки в Берлине» была написана 9 мая 1945 года. Ранним утром, по дороге на аэродром, военный корреспондент поэт Цезарь Солодарь увидел ее сюжет на одной из берлинских улиц. Текст был написан в самолете по дороге в Москву. А уже вечером того же дня братья Покрасс показали ему готовую песню», – напоминают продюсеры проекта.

Проект «Еще 10 песен атомных городов», реализованный в рамках программы «Территория культуры Росатома», проходит уже второй год.

«В 2017 году проект был задуман как подарок городов к 10-летию Росатома и объединил талантливых людей самых разных возрастов и профессий, живущих и работающих в городах присутствия Росатома. Каждый исполнитель привнес в песню свою манеру, свое тепло и атмосферу своего города. Результатом этой огромной работы стали 10 уникальных видеоклипов, в которых музыка рождается здесь и сейчас, буквально на ваших глазах. Проект вызвал огромные резонанс – видеоролики с участием «атомных» артистов посмотрело более 4 млн человек, в сотнях восторженных отзывов и комментариев, полученных не только из разных мест России, но и, буквально, со всех концов земли, звучала одна главная мысль – «Давайте еще!». И вот творческая группа проекта снова взялась за работу. С радостью и волнением представляем ее результаты», – говорится в описании к ролику.

Второй сезон является частью часть глобального проекта Тимура Ведерникова «МУЗЫКАВМЕСТЕ» – аналога знаменитого Playing for Change, придуманного в США с целью объединить музыкантов во всем мире.

«Идея этого проекта проста – небольшая команда ездит по стране с мобильным комплектом звукозаписывающего и съемочного оборудования, находит талантливых и интересных музыкантов и записывает их в разных красивых местах. Все записи делаются вживую. Таким образом собирается необычная аранжировка, сотканная звуками разных исполнителей в разных концах страны, а иногда и мира. Каждый из участников этого виртуального совместного музицирования привносит в композицию что-то свое. В результате получаются видео клипы, показывающие как, несмотря на все культурные национальные или религиозные различия, музыка способна объединять людей и нести мир и любовь», – пояснили продюсеры проекта.

Напомним, сегодня в России и других странах отмечается 74-я годовщина победы в Великой Отечественной войне, в ознаменование которой в Москве на Красной площади был проведен Парад Победы.

На параде выступил президент России Владимир Путин. Он поздравил граждан с Днем победы, подчеркнув, что с каждым годом все больше и острее чувствуется ценность и мощь военного подвига в годы Великой Отечественной войны.

В своей речи он также указал на недопустимость возведения нацистов в кумиры, пообещал продолжать укреплять обороноспособность России и призвал страны к сотрудничеству в борьбе с терроризмом.