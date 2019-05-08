Трамп назвал причину своих финансовых потерь в 1990-е

Президент США Дональд Трамп назвал причину своих финансовых потерь от предпринимательской деятельности в конце 1980-х – начале 1990-х годов.

Ранее газета The New York Times, ссылаясь на данные налоговых деклараций Трампа за 1985-1994 годы, сообщила, что бизнес президента США в те годы понес убытки на 1,17 млрд долларов. Причиной убытков, как говорится в публикации, были «неудачные сделки». Громадные потери позволили ему 8 лет не платить подоходный налог, передает РИА «Новости».

По словам Трампа, это связано с особенностями строительной индустрии тех годов.

«Компании-застройщики в 1980-1990-х годах имели право на огромные списания, которые, если заниматься строительством активно, демонстрировали убытки и недоплату налогов почти во всех случаях», – написал Трамп в Twitter.

....you would get it by building, or even buying. You always wanted to show losses for tax purposes....almost all real estate developers did - and often re-negotiate with banks, it was sport. Additionally, the very old information put out is a highly inaccurate Fake News hit job! — Donald J. Trump (@realDonaldTrump) 8 мая 2019 г.

Президент США назвал материал NewYork Times фейковым и «заказным компроматом», который прежде всего основывается на давно устаревшей информации.