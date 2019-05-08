Ученые предупредили об угрозе разлома земной коры

Ученые из Португалии объяснили странные явления, происходящие у побережья страны, предупредив об угрозе разлома земной коры.

Морской геолог из Лиссабонского университета Жуан Дуарте на собрании Европейского союза геонаук представил отчет об изучении данных о мощном землетрясении 1969 года, которое вызвало цунами, сообщает «Российская газета» со ссылкой на National Geographic.

Ученые отметили, что в 1755 году на том же месте произошло Великое лиссабонское землетрясение, которое почти полностью уничтожило город Лиссабон и унесло около 100 тыс. жизней. По этим данным они сделали вывод, что литосферная плита у побережья Португалии расслаивается – ее нижняя часть отходит от верхней.

Однако данный природный феномен еще ни разу не наблюдался человеком, поэтому считается гипотетическим. Для проверки гипотезы команда Дуарте смоделировала условия разлома плиты, основываясь на сейсмологических данных 1969 года. В итоге несколько томографических моделей подтвердили, что аномальные сдвиги на границе океанической и континентальной плит происходят на большой скорости и простираются на глубину до 250 км.

Уточняется, что если данные выводы подтвердятся, то эта работа станет первым доказательством процесса разлома океанической плиты.

Ранее сообщалось, что ученые из Франции впервые зафиксировали землетрясение на Марсе.