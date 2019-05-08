Автомобиль врезался в группу детей в Японии

В городе Оцу машина врезалась в колонну детсадовцев, госпитализированы 15 человек, сообщают информационные агентства.

Дети 2–3 лет были на прогулке, когда в них врезался автомобиль. Пострадали 13 детей и двое воспитателей. Четверо пострадавших находятся в тяжелом состоянии, передает РИА «Новости» со ссылкой на «Киодо».

Машина врезалась в детей после того, как столкнулась на перекрестке с другим автомобилем. Дети стояли у дороги, дожидаясь зеленого сигнала светофора, передает ТАСС.