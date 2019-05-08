Итальянцы включили королям Испании гимн времен диктатуры

В театре Неаполя нынешнего испанского монарха Фелиппа VI и его отца короля Хуана Карлоса I приветствовали гимном Испании периода диктаторских режимов, сообщают информационные агентства.

Инцидент произошел на ежегодной встрече между инновационными фондами Италии, Испании и Португалии. В мероприятии также участвовали президент Италии Серджо Маттарелла, президент Португалии Марселу Ребелу ди Соза, министр науки Испании Педро Дуке.

Встречу открывали гимнами трех стран, испанский звучал первым, передает РИА «Новости» со ссылкой на EFE.

Разница между гимнами заключается в том, что во времена диктатур Мигеля Примо де Риверы и Франсиско Франко «Королевский марш» исполнялся со словами (тексты отличались несколькими словосочетаниями). Сейчас используется та же музыка, но уже без слов.

Не уточняется, какая из двух «диктаторских» версий прозвучала в Неаполе.

Итальянский президент и руководство театра извинились перед Испанией.