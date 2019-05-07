Единороссы подвели итоги заявочной кампании на партийные праймериз

«Участие в предварительном голосовании, при соблюдении всех установленных норм, фактически предопределяет победу на будущих выборах», – заявил газете ВЗГЛЯД замсекретаря Генсовета «Единой России» Виктор Селиверстов, подводя итоги заявочной кампании по предварительному отбору партийных кандидатов.

«Средний конкурс на место в предварительном голосовании (ПГ) составил 4,2 человека на место, но у нас эта цифра отличается от региона к региону, так как все зависит от количества избирательных кампаний в субъекте. Например, в Волгограде у нас выдвинулось почти 7 человек на место, но там будут выборы губернатора, а также выборы в заксобрание и муниципалитеты», – рассказал заместитель секретаря Генсовета «Единой России», депутат Госдумы Виктор Селиверстов.

«Средняя численность у нас примерно одинаковая каждый год: и в прошлом году было около 5 человек на место. Также я могу предположить, что участие в предварительном голосовании, при соблюдении всех установленных норм, фактически предопределяет победу на будущих выборах. Потому что у нас выдвигаются люди заинтересованные, заранее работающие слаженными группами», – пояснил депутат.

«Предварительные голосования мы проводим уже 9-й год, у нас образовалась некая традиция: там, где региональное отделение грамотно выстраивает предварительное голосование, там формируется очень серьезная команда. ПГ – это уже объективный политический процесс, который понятен и жизненно необходим партии», – подчеркнул Селиверстов.

При этом он с удовлетворением отметил рост популярности ПГ среди молодежи. «Показатель молодых участников в ПГ вырос. В прошлом году он был порядка 28%, в этом году – 38% от общего числа зарегистрированных кандидатов ПГ. И в конечном итоге на выходе мы имеем порядка 10% молодых политиков, пошедших в представительные органы. У нас проект «ПолитСтартап» идет второй год. Этому активно способствовал проект «Школа молодого политика» и наша Высшая партийная школа, где мы достаточно большое количество молодежи приготовили к ПГ», – резюмировал Селиверстов.

Как сообщил накануне сайт партии, на предварительное голосование «Единой России» выдвинулось 4634 человека, из них зарегистрировано 4503 кандидата. Средний конкурс составляет 4,2 человека на место. Наибольший конкурс наблюдается для участия в выборах депутатов Заксобрания в Волгоградской области, а также на выборах депутатов административных центров в Калмыкии – 6,8 человек на место.

Напомним, на 8 сентября в России намечен очередной Единый день голосования. Пройдут кампании различного уровня, включая дополнительные выборы депутатов Госдумы, глав 18 субъектов федерации (16 прямых и 2 через голосование в парламенте и выборы депутатов законодательных органов в 13 субъектах РФ. При этом «Единая Россия» – единственная партия в стране, которая определяет своих кандидатов путем предварительного голосования.

Ранее председатель ЦИК России Элла Памфилова в интервью газете ВЗГЛЯД рассказал о том, что изменится в политической системе России в Единый день голосования.